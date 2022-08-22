Україна отримала ще п'ять тисяч станцій Starlink 

Польща передала Україні п’ять тисяч станцій супутникового інтернету Starlink від компанії Ілона Маска. Про це в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Федорова, це допоможе українцям завжди бути на зв‘язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах.

«Наші польські друзі передали Україні 5 тисяч Старлінків… Дуже дякую державному cекретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок», – написав він.

Зазначимо, що в червні компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Це означає, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

На початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів. Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині.

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