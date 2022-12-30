31 грудня деякі трамваї у Львові курсуватимуть майже до півночі

У новорічну ніч трамвайні маршрути №3, №4, №6 і №8 їздитимуть до 23:30 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

31 грудня лише частина громадського транспорту курсуватиме довше, до 23:30 год. Йдеться про чотири трамвайні маршрути:

№3 (пл. Соборна – Аквапарк),

№6 (вул. Миколайчука – Залізничний вокзал),

№8 (пл. Соборна – вул. Вернадського),

№4 (Залізничний вокзал – вул. Вернадського).

Натомість інший громадський транспорт працюватиме відповідно до звичайних графіків.

1 січня маршрутки, тролейбуси й трамваї у Львові їздитимуть згідно з графіком вихідного дня.

Нагадаємо, на Різдво і Новий рік у Львові та області не будуть скасовувати комендантську годину. Вона діятиме як і раніше – з 00:00 до 05:00 год. ранку. Мешканців закликають не порушувати її та дотримуватись правил безпеки.

При цьому у Львові вже тривалий час заборонений продаж та використання салютів. Тепер відповідне рішення прийняла й обласна влада, заборона діятиме до кінця воєнного стану. Порушникам «світить» адміністративна та кримінальна відповідальність.

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