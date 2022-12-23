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У поліції Львівщини розповіли, що буде з комендантською годиною на Різдво і Новий рік

Наталя Дуляба

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На Різдво і Новий рік комендантська година у Львові та області діятиме як і раніше – з 00:00 до 05:00 год. ранку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці продовжують працювати в посиленому режимі. Віднині, 23 грудня, і впродовж усіх новорічних і різдвяних свят до патрулювання на території Львівської області також залучать Нацгвардію, офіцерів та курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ, учасників Добровольчих формувань територіальних громад, військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та Служби військового правопорядку ЗСУ, а також рятувальників.

Всі вони забезпечуватимуть охорону публічного порядку.

На Різдво поліцейські слідкуватимуть за дотриманням порядку поблизу кожного з храмів у Львові та на території області, де відбуватимуться святкові богослужіння. Для цього збільшили кількість нарядів, створили додаткові слідчо-оперативні групи, а також мобільні вибухотехнічні групи.

Під час святкувань Нового року та Різдва комендантська година на Львівщині залишається чинною і діятиме з 00:00 до 05:00 год. ранку!

Продаж та використання салютів, петард заборонений. Порушникам «світить» адміністративна та кримінальна відповідальність.

При знеструмленні правоохоронці повідомлятимуть про повітряну тривогу через гучномовці. Мешканців Львівщини закликають не ігнорувати сигнали оповіщення!

Якщо ви виявили на вулиці невідомий підозрілий предмет або стали свідком чи жертвою злочину, негайно телефонуйте за номером «102» або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці.

«Не порушуйте публічний порядок під час святкувань та будьте взаємоввічливими. Не зловживайте спиртним і поводьтесь відповідально», – закликають правоохоронці.

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