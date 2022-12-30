На Львівщині заборонили салюти

На засіданні 30 грудня Рада оборони Львівщини заборонила використовувати феєрверки, салюти та петарди впродовж дії воєнного стану. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Так, рішенням Ради оборони в області заборонили використання (запуск) усіх видів піротехнічних виробів, в тому числі феєрверків, салютів, петард, впродовж дії правового режиму воєнного стану. Виконання цього рішення контролюватиме Нацполіція та патрульні.

Також під час новорічних та Різдвяних свят у посиленому режимі працюватимуть органи правопорядку, які патрулюватимуть вулиці, ДСНС для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв у місцях проведення заходів та реагування на повідомлення про виявлення чи застосування вибухових пристроїв, вогнепальної зброї, а також на випадок виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що на Різдво і Новий рік комендантська година у Львові та області діятиме як і раніше – з 00:00 до 05:00 год. ранку.

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