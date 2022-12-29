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В Одесі знесли Катерину ІІ і Суворова

Андрій Котенський

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В Одесі нарешті знесли пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Демонтаж пам’ятника «засновникам Одеси» зі статуєю Катерини II в центрі розпочали зносити ще зранку 28 грудня.

Крім того, у місті демонтували монумент Олександру Суворову.

Згідно з рішеннями сесії Одеської міської ради пам’ятники рашистських вождів передадуть для зберігання до Одеського художнього музею.

Нагадаємо, українці зареєстрували на сайті президента петицію із вимогою знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі. 1 серпня Володимир Зеленський відповів зверненням до Одеської міської ради, аби та розглянула порушене в петиції питання.

Проросійські депутати Одеської міської ради спочтаку провалили голосування за рішення демонтувати пам’ятник. Утримався від голосування і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Раніше він заявляв, що проти знесення пам’ятника Катерині II.

Згодом в Одесі провели голосування за демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси». «За» проголосувала більшість містян.

Лише 30 листопада, Одеська міськрада таки погодила демонтаж пам’ятника Катерині ІІ.

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