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Одесити підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Анастасія Диняк

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В Одесі закінчили голосування за демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси». «За» проголосували більшість містян. Про це повідомив мер міста Генадій Труханов.

Так, у міській раді підбили підсумки голосування, яке відбулося на платформі «Соціально активний громадянин». Більшість респондентів підтримали демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси» з Катериною ІІ.
Далі відповідне питання планують винести  на найближчу сесію міської ради.

«Переконаний, що результати вільного голосування будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму «За» демонтаж пам’ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку – у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства», – зазначив Труханов.

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