Мер Одеси не хоче зносити пам’ятник Катерині ІІ і за домовленості з рф, але потім виправився

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам’ятника Катерині II. А ще він сказав, що у війні проти росії Україні треба домовлятися, шукати компроміси та уникати конфронтації. Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, пише Бабель.

«Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу», – сказав Труханов журналістам.

На його думку, президент росії путін не відмовився від планів захоплення Одеси.

«Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Ні, я не песиміст, я думаю, що в підсумку ми переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон розвивається повільно, і путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для зʼєднання з Придністров’ям і фронтальний удар Чорноморського флоту з півдня», – зазначив Труханов.

Також міський голова Одеси вважає, що путін цілком може застосувати ядерну бомбу.

«Якщо його загнати в кут, він міг би навіть запустити атомну бомбу, я сподіваюся, що його генерали завадять цьому», – сказав мер.

Труханов також зазначив, що Україні в цій війні потрібно йти шляхом переговорів та уникати прямої конфронтації.

«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів 1991 року, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації», – наголосив Труханов.

Згодом Геннадій Труханов на своїй сторінці у Facebook пояснив, що мав на увазі: «Вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого: окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної перемоги. Усі переговори після того, як росіяни покинуть нашу землю».

Нагадаємо, українці зареєстрували на сайті президента петицію із вимогою знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі. 13 липня вона зібрала необхідні 25 тисяч голосів. 1 серпня Володимир Зеленський відповів зверненням до Одеської міської ради, аби та розглянула порушене в петиції питання.

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