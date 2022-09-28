Одеська міськрада провалила голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ

Депутати Одеської міської ради провалили голосування за рішення демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею. Про це свідчать результати голосування, які оприлюднив у Facebook місцевий депутат Петро Обухов.

Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси «За», проте за знесення пам’ятника проголосували лише 17 депутатів. Решта депутатів не голосувала «проти», а просто відмовилася голосувати.

Зокрема, «За» демонтаж пам’ятника Катерини ІІ проголосували:

Олександр Авдєєв,

Олексій Асауленко,

Олександр Байдерін,

Анастасія Большедворова,

Андрій Вагапов,

Олена Вододюк,

Олег Звягін,

Михайло Карпенчук,

Ольга Квасніцька,

Лілія Леонідова,

Жанна Мандриченко,

Петро Обухов,

Світлана Попова,

Олексій Потапський,

Дар’я Рибак,

Роман Сеник,

Сергій Шматько.

Не голосували такі депутати:

Геннадій Труханов,

Олексій Єремиця,

Василь Ієремія,

Оксана Антонішак,

Олег Бриндак,

Людмила Варавва,

Ірина Головатюк-Юзефпольська,

Сергій Данилюк,

Андрій Кісловський,

Олег Етнарович,

Ігор Коваль,

Володимир Корнієнко,

Марина Лозовенко,

Ольга Макогонюк,

Вадим Мороховський,

Левон Нікогосян,

Світлана Осауленко,

Тетяна Плаксій,

Сергій Страшний,

Дмитро Танцюра,

Олександр Шеремет.

Депутатка Ірина Куценко утрималася від голосування.

Зазначимо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов також утримався вд голосування. Раніше заявив, що він проти знесення пам’ятника Катерині II. А ще він сказав, що у війні проти росії Україні треба домовлятися, шукати компроміси та уникати конфронтації.

Нагадаємо, українці зареєстрували на сайті президента петицію із вимогою знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі і встановити замість Катерини скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

1 серпня Володимир Зеленський відповів зверненням до Одеської міської ради, аби та розглянула порушене в петиції питання.

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