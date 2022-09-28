Одеська міськрада провалила голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ

Депутати Одеської міської ради провалили голосування за рішення демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею. Про це свідчать результати голосування, які оприлюднив у Facebook місцевий депутат Петро Обухов.
Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси «За», проте за знесення пам’ятника проголосували лише 17 депутатів. Решта депутатів не голосувала «проти», а просто відмовилася голосувати.
Зокрема, «За» демонтаж пам’ятника Катерини ІІ проголосували:
- Олександр Авдєєв,
- Олексій Асауленко,
- Олександр Байдерін,
- Анастасія Большедворова,
- Андрій Вагапов,
- Олена Вододюк,
- Олег Звягін,
- Михайло Карпенчук,
- Ольга Квасніцька,
- Лілія Леонідова,
- Жанна Мандриченко,
- Петро Обухов,
- Світлана Попова,
- Олексій Потапський,
- Дар’я Рибак,
- Роман Сеник,
- Сергій Шматько.
Не голосували такі депутати:
- Геннадій Труханов,
- Олексій Єремиця,
- Василь Ієремія,
- Оксана Антонішак,
- Олег Бриндак,
- Людмила Варавва,
- Ірина Головатюк-Юзефпольська,
- Сергій Данилюк,
- Андрій Кісловський,
- Олег Етнарович,
- Ігор Коваль,
- Володимир Корнієнко,
- Марина Лозовенко,
- Ольга Макогонюк,
- Вадим Мороховський,
- Левон Нікогосян,
- Світлана Осауленко,
- Тетяна Плаксій,
- Сергій Страшний,
- Дмитро Танцюра,
- Олександр Шеремет.
Депутатка Ірина Куценко утрималася від голосування.
Зазначимо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов також утримався вд голосування. Раніше заявив, що він проти знесення пам’ятника Катерині II. А ще він сказав, що у війні проти росії Україні треба домовлятися, шукати компроміси та уникати конфронтації.
Нагадаємо, українці зареєстрували на сайті президента петицію із вимогою знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі і встановити замість Катерини скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.
1 серпня Володимир Зеленський відповів зверненням до Одеської міської ради, аби та розглянула порушене в петиції питання.
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Ольга Денисяка