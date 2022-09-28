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Одеська міськрада провалила голосування за знесення пам’ятника Катерині ІІ

Ольга Денисяка

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Депутати Одеської міської ради провалили голосування за рішення демонтувати пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ і перенести його до історико-краєзнавчого музею. Про це свідчать результати голосування, які оприлюднив у Facebook місцевий депутат Петро Обухов.

Для ухвалення рішення необхідно було 33 голоси «За», проте за знесення пам’ятника проголосували лише 17 депутатів. Решта депутатів не голосувала «проти», а просто відмовилася голосувати.

Зокрема, «За» демонтаж пам’ятника Катерини ІІ проголосували:

  • Олександр Авдєєв,
  • Олексій Асауленко,
  • Олександр Байдерін,
  • Анастасія Большедворова,
  • Андрій Вагапов,
  • Олена Вододюк,
  • Олег Звягін,
  • Михайло Карпенчук,
  • Ольга Квасніцька,
  • Лілія Леонідова,
  • Жанна Мандриченко,
  • Петро Обухов,
  • Світлана Попова,
  • Олексій Потапський,
  • Дар’я Рибак,
  • Роман Сеник,
  • Сергій Шматько.

Не голосували такі депутати:

  • Геннадій Труханов,
  • Олексій Єремиця,
  • Василь Ієремія,
  • Оксана Антонішак,
  • Олег Бриндак,
  • Людмила Варавва,
  • Ірина Головатюк-Юзефпольська,
  • Сергій Данилюк,
  • Андрій Кісловський,
  • Олег Етнарович,
  • Ігор Коваль,
  • Володимир Корнієнко,
  • Марина Лозовенко,
  • Ольга Макогонюк,
  • Вадим Мороховський,
  • Левон Нікогосян,
  • Світлана Осауленко,
  • Тетяна Плаксій,
  • Сергій Страшний,
  • Дмитро Танцюра,
  • Олександр Шеремет.

Депутатка Ірина Куценко утрималася від голосування.

Зазначимо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов також утримався вд голосування. Раніше заявив, що він проти знесення пам’ятника Катерині II. А ще він сказав, що у війні проти росії Україні треба домовлятися, шукати компроміси та уникати конфронтації.

Нагадаємо, українці зареєстрували на сайті президента петицію із вимогою знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі і встановити замість Катерини скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

1 серпня Володимир Зеленський відповів зверненням до Одеської міської ради, аби та розглянула порушене в петиції питання.

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