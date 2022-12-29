СБУ оголосила підозру меру Полтави через поширення інформації про ЗСУ

Служба безпеки України оголосила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Про це повідомила пресслужбі СБУ.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

Зазначимо, що міський голова Полтави відомий своїми висловлюваннями, які підіграють російській пропаганді.

Як повідомляв Львівський портал, рік тому він заявив, що в Україні воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. За висловлювання про «братовбивчу війну» в Україні Олександр Мамай потрапив до бази сайту «Миротворець»

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