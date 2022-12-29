ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ оголосила підозру меру Полтави через поширення інформації про ЗСУ

Ольга Денисяка

|

Служба безпеки України оголосила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. Про це повідомила пресслужбі СБУ.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

За матеріалами СБУ міському голові Полтави повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

Зазначимо, що міський голова Полтави відомий своїми висловлюваннями, які підіграють російській пропаганді.

Як повідомляв Львівський портал, рік тому він заявив, що в Україні воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. За висловлювання про «братовбивчу війну» в Україні Олександр Мамай потрапив до бази сайту «Миротворець»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал