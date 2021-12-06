Мер Полтави заявив, що в Україні воюють США і РФ та назвав війну братовбивчою

Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що в Україні воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. Про це Мамай повідомив в етері телеканалу НАШ.

«Дуже багато, спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію населення те, що стосується політики. Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія…Дуже прикро, що іде брат на брата», – заявив Олександр Мамай.

Водночас мер Полтави заявив, що молодь в Україні стала більш патріотичною.

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Зазначимо, власником телеканалу Наш є Євген Мураєв. Він також є лідером політичної партії «Наші», яка має проросійські погляди.

За даними Детектор медіа, Нацрада рада з питань телебачення та радіомовлення декілька разів зверталась до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу Наш. Причини – розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та наявність ненависті у висловлюваннях, які були поширені в етері.

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