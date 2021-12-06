ОСТАННІ НОВИНИ

Мер Полтави заявив, що в Україні воюють США і РФ та назвав війну братовбивчою

Ольга Денисяка

|

Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що в Україні воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. Про це Мамай повідомив в етері телеканалу НАШ.

«Дуже багато, спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію населення те, що стосується політики. Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія…Дуже прикро, що іде брат на брата», – заявив Олександр Мамай.

Водночас мер Полтави заявив, що молодь в Україні стала більш патріотичною.

Реклама партнерів

Зазначимо, власником телеканалу Наш є Євген Мураєв. Він також є лідером політичної партії «Наші», яка має проросійські погляди.

За даними Детектор медіа, Нацрада рада з питань телебачення та радіомовлення декілька разів зверталась до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу Наш. Причини – розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та наявність ненависті у висловлюваннях, які були поширені в етері.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів