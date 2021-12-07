Мер Полтави потрапив до бази «Миротворця» за висловлювання про «братовбивчу війну»

Мер Полтави Олександр Мамай потрапив до бази сайту «Миротворець» за висловлювання про «братовбивчу війну» в Україні. Про це йдеться на сайті бази «Миротворець».

Відповідні дані були внесені в базу 5 грудня. «Миротворець» назвав його «посібником терористів і російських окупантів».

«Посібник терористів та російських окупантів. Розповсюдження кремлівської пропаганди. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь у пропагандистських заходах України (країна-агресор) проти України», – йдеться в повідомленні.

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Центр «Миротворець» попросив правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Нагадаємо, міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що в Україні воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою.

«Дуже багато, спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію населення те, що стосується політики. Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія…Дуже прикро, що іде брат на брата», – заявив Олександр Мамай.

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Фото: знімок з екрану сайту «Миротворець»