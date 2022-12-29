Повітряні сили розповіли, чим і звідки РФ вдарила зранку 29 грудня

Під час атаки 29 грудня Росія використала крилаті ракети Х-101/Х-555, Калібр, Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П. Про це йдеться у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ

Так, 29 грудня ворог здійснив черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе. 11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.

Близько 07:00 год. ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст. Усього, за попередніми даними, окупаційні війська застосували 69 ракет.

Як відомо, зранку 29 грудня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Системи протиповітряної оборони спрацювали на Київщині, Львівщині, Одещині, Сумщині та Житомирщині. Проте внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, і на Львівщині.

Через пошкодження енергоінфраструктури на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:40 год. у Львівській області без електропостачання залишались понад 470 тисяч абонентів. Щодо Львова, то місто на 90% знеструмлене, а також є перебої з мобільним зв’язком.

У «Львівобленерго» повідомили, що відновлення електропостачання на Львівщині триватиме орієнтовно до 21:00 год.

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