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МЗС Польщі: міжнародне право дозволяє виключати країни з ООН

Анастасія Диняк

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Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що пропозиція України про виключення РФ з ООН є повністю закономірним та дозволяється міжнародним правом. Про це пише Європейська правда.

Так, Ясіна наголосив, що розмови про потреби реформувати ООН з’явилися ще кілька десятиліть тому, як і про роль  Ради Безпеки та право вето її постійних членів.

«Варто згадати, як Росія із порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини», – зазначив він.

Представник польського МЗС додав, що у світі є місця, де російська пропаганда працює дуже добре, і дехто не вірить, що Росія є агресором, тому «треба переконати тих, хто в цьому не впевнений».

Нагадаємо, 26 грудня у МЗС заявили, що членство РФ в Організації Об’єднаних Націй та її перебування в Раді Безпеки ООН не було врегульоване належним чином відповідно до міжнародного права.

Згодом віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість країн не поділяють погляди України у питанні членства Росії у Раді Безпеки ООН.

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