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Світ не підтримує пропозицію України виключити РФ з Радбезу ООН, – МЗС Естонії

Анастасія Диняк

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Віцеканцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер заявив, що більшість країн не поділяють погляди України у питанні членства Росії у Раді Безпеки ООН. Про це пише ERR.

Так, за словами Вольмера, твердження, що РФ неправомірно увійшла до Організації Об’єднаних Націй, замінивши СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки, не поділяють багато країн.

Він наголосив, що Естонія є найактивнішим прихильником питання про ізоляцію Росії та відсунення її від ухвалення рішень у світі, а також притягнення до відповідальності за злочини.

«Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в даному випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає», – йдеться у повідомленні.

Віцеканцлер додав, що розгляд питання про виключення РФ із Ради Безпеки ООН був би можливим, якби більшість держав поділяли погляди України про незаконність її перебування там, однак таких країн, по суті, немає.

Нагадаємо, 26 грудня у МЗС заявили, що членство РФ в Організації Об’єднаних Націй та її перебування в Раді Безпеки ООН не було врегульоване належним чином відповідно до міжнародного права.

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