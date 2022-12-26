Україна закликала виключити РФ з ООН

Україна закликала позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН загалом. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Так, у понеділок, 26 грудня, у МЗС заявили, що членство РФ в Організації Об’єднаних Націй та її перебування в Раді Безпеки ООН не було врегульоване належним чином відповідно до міжнародного права.

«Росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з’явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав», – пояснили у відомстві.

У Міністерстві наголошують, що Росія не пройшла правомірний шлях для набуття членства в ООН та місця серед постійних членів Ради Безпеки, як це зробили Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування Чехословаччина. Тому держави «Російської Федерації» немає в Статуті ООН.

«Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН», – йдеться у заяві.

Також у МЗС додали, що це безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав’язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній Асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, не передбачений Статутом.

Окрім того, у відомстві зазначили, що дії Росії як постійного члена Радбезу ООН не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру. Зокрема, йдеться про агресію РФ проти України, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону

«Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації», – підсумували у МЗС.

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