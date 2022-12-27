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В аварії біля Радехова розбився водій «Опеля»

Наталя Дуляба

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Біля Радехова 35-річний водій «Опеля» злетів із повороту та врізався в огорожу. Чоловік не вижив. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась уночі 26 грудня орієнтовно о 04:30 год. у селі Полове, що біля Радехова. Тут на дорозі Броди – Червоноград водій автомобіля «Опель Астра», 35-річний радехівчанин, не впорався з керуванням на повороті і в’їхав в огорожу.

Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Фото: поліція

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