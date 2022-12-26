У Львові отруїлись чадним газом четверо дітей

25 грудня у Львові та Сокільниках трапились отруєння чадним газом. В обох випадках постраждали діти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної військові адміністрації.

Так, близько 20:20 год. у львівському багатоквартирному будинку внаслідок отруєння чадним газом постраждали п’ятеро людей, з них – дві дитини. У результаті трьох з постраждалих шпиталізували до лікарні у стані середнього ступеня важкості.

О тій самій порі нещасний випадок трапився уже в Сокільниках. Отруїлися чадним газом три людини, з них дві дитини, яких у стані середнього ступеню важкості шпиталізували в лікувальні заклади м. Львова.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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