Львівський паралімпієць здобув три медалі на етапі Кубка світу з біатлону

Паралімпійський чемпіон Василь Кравчук здобув для України три медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону, що проходив у Фінлянді. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В активі спортсмена у фінському Вуокатті три медалі у змаганнях з біатлону. Василь з Олександром Алексиком з Закарпатської області здобув бронзову медаль в естафеті, бронзову медаль в спринті на 7,5 км та срібну в індивідуальній гонці на 12,5 км.

Загалом українські спортсмени на Кубку світу у Фінляндії здобули 27 медалей різного ґатунку.

Відомо, що 24-річний Василь Кравчук є родом зі Сколівщини. У інваспорт прийшов після важкої аварії. У 2019 році він у складі національної паралімпійської збірної здобув відразу три медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Навесні 2021 року Василь Кравчук став бронзовим призером Кубка світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. На початку 2022 року на чемпіонаті світу з біатлону серед паралімпійців Василь Кравчук виборов срібну медаль.

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