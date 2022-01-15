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Львівський паралімпієць Василь Кравчук здобув «срібло» на чемпіонаті світу з біатлону

Наталя Дуляба

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На чемпіонаті світу з біатлону серед паралімпійців 24-річний спортсмен Василь Кравчук виборов срібну медаль. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні молоді та спорту.

Титул віцечемпіона світу з біатлону Василь Кравчук здобув у суботу, 15 січня, у норвезькому Ліллегаммері. Саме тут зараз триває паралімпійський чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону.

Ще один представник Львівщини на змаганнях, Павло Баль, фінішував шостим.

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Зауважимо, що на паралімпійському чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону Україну представляють 25 спортсменів. Від Львівщини виступають Василь Кравчук та Павло Баль. А загалом участь у змаганнях беруть 32 країни світу.

Василь Кравчук і Павло Баль разом із ще п’ятьма спортсменами поїдуть на зимові Олімпійські ігри-2022, які відбудуться 4-20 лютого у Пекіні (Китай).

Відомо, що 24-річний Василь Кравчук є родом зі Сколівщини. У інваспорт прийшов після важкої аварії. У 2019 році він у складі національної паралімпійської збірної здобув відразу три медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Навесні 2021 року Василь Кравчук став бронзовим призером Кубка світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Павло Баль – уродженець Мостищини. В інваспорт потрапив після ампутації ніг. Сезон 2020/2021 завершив на сьомій позиції світового рейтингу. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.

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