Львівський паралімпієць Василь Кравчук здобув три медалі на етапі Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Впродовж, 11-20 січня, у шведському Естерсунді триває Кубок світу з лижних перегонів та біатлону сезону 2018-2019 років серед спортсменів з ураження опорно-рухового апарату та вадами зору. На цих змагання медаль вдалось здобути і мешканцю Львівщини Василю Крачуку. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Представник Львівського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Василь Кравчук у складі Національної паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону виборов: 2 бронзові нагороди на середній та довгій дистанції, а також 1 срібну у спринті (клас сидячі).

Фото: управління фізичної культури і спорту