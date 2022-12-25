ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ знищили понад 102 тисячі російських окупантів

Наталя Дуляба

|

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 620 своїх бійців, 16 бойових броньованих машин і 5 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 25 грудня становлять:

  • особового складу / personnel ‒ близько 102 050 осіб ліквідовано (+620),
  • танків / tanks ‒ 3011 одиниць (+5),
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 6010 одиниць (+16),
  • артилерійських систем / artillery systems – 1991 одиниця (+3),
  • РСЗВ / MLRS – 418 одиниць (+0),
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 одиниць (+0),
  • літаків / aircraft – 283 одиниці (+0),
  • гелікоптерів / helicopters – 267 одиниць (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1706 одиниць (+0),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 одиниці (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4635 одиниць (+8),
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 одиниць (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал