ЗСУ знищили понад 102 тисячі російських окупантів

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 620 своїх бійців, 16 бойових броньованих машин і 5 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 25 грудня становлять:

особового складу / personnel ‒ близько 102 050 осіб ліквідовано (+620),

танків / tanks ‒ 3011 одиниць (+5),

бойових броньованих машин / APV ‒ 6010 одиниць (+16),

артилерійських систем / artillery systems – 1991 одиниця (+3),

РСЗВ / MLRS – 418 одиниць (+0),

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 одиниць (+0),

літаків / aircraft – 283 одиниці (+0),

гелікоптерів / helicopters – 267 одиниць (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1706 одиниць (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 одиниці (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4635 одиниць (+8),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 одиниць (+0).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».

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