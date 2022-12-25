ЗСУ знищили понад 102 тисячі російських окупантів

За минулу добу російські окупаційні війська в Україні позбулися ще 620 своїх бійців, 16 бойових броньованих машин і 5 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 25 грудня становлять:
- особового складу / personnel ‒ близько 102 050 осіб ліквідовано (+620),
- танків / tanks ‒ 3011 одиниць (+5),
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6010 одиниць (+16),
- артилерійських систем / artillery systems – 1991 одиниця (+3),
- РСЗВ / MLRS – 418 одиниць (+0),
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 одиниць (+0),
- літаків / aircraft – 283 одиниці (+0),
- гелікоптерів / helicopters – 267 одиниць (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1706 одиниць (+0),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 одиниці (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4635 одиниць (+8),
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 одиниць (+0).
Всі дані уточнюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони РФ Сєргей Шойгу заявив, що втрати Росії у війні проти України є «рекордно низькими».
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба