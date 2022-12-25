Українці стали частіше одружуватися

За 11 місяців 2022 року в Україні одружилися понад 217 тисяч пар. Цей показник є вищим за попередній рік. Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

Так, станом на 22 грудня 217 800 закоханих пар в Україні офіційно стали чоловіком та дружиною. Незважаючи на війну, українці стали частіше одружуватись, адже за весь 2021 рік було зареєстровано трохи більше 214 тисяч шлюбів.

При цьому Львівщина як торік, так і зараз входить до п’ятірки регіонів, де фіксують найбільше весіль. Протягом 2022 року найбільше шлюбів зареєстрували у:

Дніпропетровській області;

м. Київ;

Одеській області;

Київській області;

Львівській області.

Зауважимо, що під час війни військовим дозволили одружуватись без їхньої присутності.

Нагадаємо, у першій половині 2021 року Львівська область здобула відразу два титули лідера на заході України: за кількістю укладених шлюбів та за рівнем розлучень.

Згідно з останньою статистикою на Львівщині жінки виходять заміж у 19-24 роки, натомість чоловіки одружуються у трохи старшому віці – у 25-34 роки.

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