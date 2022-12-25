Рашисти поранили 868 українських дітей

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1318 дітей: 450 загинули, ще 868 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 450 дітей, поранення дістали 859 малюків.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 81, Запорізькій – 80, Херсонській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами ЗС РФ пошкодили 3126 закладів освіти, 337 із них зруйновані повністю.

Крім того, з початку повномасштабної війни з РФ в Україні примусово депортували щонайменше 13 613 дітей в Росію, і лише 125 малюків повернули додому. Ще 331 дитину вважають зниклою безвісти.

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