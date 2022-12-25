Львівська тероборона зустріла Різдво на передовій

Бійці 103 бригади територіальної оборони ЗСУ зустріли Різдво у молитві на передовій. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

«Наші захисники сьогодні не мають можливості відсвяткувати одне з найбільших християнських свят за різдвяним столом разом із сім’ями. Але капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла відвідали бійців бригади для того, щоб спільно помолитись, провести чин сповіді та причастя», – вказано у повідомленні.

Капелани привезли військовим гостинці, які зібрали громадою у Львові, а також волонтери. Відтак бійці львівської тероборони, які зараз захищають країну від окупантів на передовій, мали змогу відчути святковий дух Різдва.

Нагадаємо, у Генштабі показали, як минув Святвечір у Збройних Силах України. Незважаючи на непрості обставини, військові на фронті 24 грудня сідали до Святої вечері. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: 103 бригада ТрО