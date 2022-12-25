Генштаб показав, як минув Святвечір у ЗСУ

Незважаючи на війну, українські військові 24 грудня сідали до Святої вечері. Відповідні фото опублікував Генштаб.

Військове керівництво підкреслило, що війна не стала на заваді святкуванню Різдва у ЗСУ. 24 грудня українські захисники, незважаючи на складні обставини, мали Святу вечерю.

На опублікованих фото видно військових за святковим столом із кутею, пампушками та іншими смаколиками.

«Христос народився! Українські воїни святкують», – так коротко прокоментували у Генштабі оприлюднені світлини.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ також показало Святвечір наших воїнів у Бахмуті – одній із найгарячіших точок фронту.

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Фото: Генштаб