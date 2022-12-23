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В центрі Мелітополя підірвали авто колаборантів, — мер

Наталя Дуляба

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В центрі Мелітополя 23 грудня вибухнула автівка російських колаборантів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

Хто саме перебував в автомобілі на момент підриву, наразі невідомо. Немає інформації й про наслідки вибуху.

За даними очевидців, цією машиною пересувались колаборанти.

«У рашистських посіпак підгорає від страху стати наступними», — відзначив Іван Федоров.

Нагадаємо, напередодні в окупованій Каховці на Херсонщині підірвали місцевого гауляйтера Андрія Штепу. Він загинув на місці.

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Фото: Telegram Івана Федорова

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