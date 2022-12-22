У Каховці підірвали гауляйтера Штепу

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині підірвали місцевого гауляйтера Андрія Штепу. Він загинув на місці. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Так, Штепу підірвли у власному автомобілі 22 грудня. За даними російських пропагандистських ЗМІ, він згорів у авто заживо.

Зазначимо, гауляйтер «керував» селищем Любимівка, на лівому березі Херсонщини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.