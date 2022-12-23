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У Стебнику чоловік вбив свого товариша через конфлікт

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали мешканця Стебника, який під час конфлікту вбив свого 52-річного знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався у четвер, 22 грудня, в одному з гуртожитків у Стебнику. Медики «швидкої», прибувши на виклик, констатували насильницьку смерть 52-річного чоловіка.

Як з‘ясували правоохоронці, загиблим виявився місцевий мешканець. На його тілі виявили різані рани, зокрема на грудях, шиї та нозі. До вбивства причетний 53-річний товариш потерпілого.

«Смертельних ножових поранень загиблому під час конфлікту завдав його знайомий, також мешканець Стебника віком 53 роки», — кажуть у поліції.

Зловмисника вже затримали, у нього вилучили речові докази.

За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. За скоєне фігуранту загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

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Фото: поліція

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