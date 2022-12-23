На Стрийщині під колесами вантажівки загинула пенсіонерка

Внаслідок наїзду вантажівки у Стрийському районі загинула 76-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у четвер ввечері, 22 грудня, орієнтовно о 18:40 год. у селі Нижнє Синьовидне Стрийського району. Тут 35-річний закарпатець за кермом вантажівки MAN збив пішохода.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілою виявилась 76-річна місцева мешканка. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють обставини події.

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