У Стрию під колеса авто потрапила 16-річна дівчина

Після наїзду легковика 16-річна стриянка потрапила до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу ввечері, 21 грудня, орієнтовно о 17:30 год. у Стрию. Тут на вул. Болехівській водій автомобіля «Фольксваґен Пасат», 74-річний житель району, збив пішохода.

Постраждалою виявилась 16-річна місцева мешканка. Її з травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини події.

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