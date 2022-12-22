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Світло віри не згасне: Зеленський каже, що українці святкуватимуть Різдво навіть без електрики

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українці неодмінно святкуватимуть Різдво, і перепоною цьому не стане відсутність світла, води й тепла, спричинена російськими обстрілами. Про це він сказав під час свого виступу у Конгресі США.

Говорячи про Різдво, яке наближається, Зеленський відразу зауважив, що українцям, ймовірно, доведеться святкувати при свічках, бо просто не буде світла. Мільйони людей у країні не матимуть ні тепла, ні води. Все це – результат цілеспрямованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Втім глава держави відзначив, що українці не скаржаться, а «свою війну за незалежність і свободу пройдуть гідно та успішно».

«Ми святкуватимемо Різдво. І навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне. Якщо будуть російські ракети, ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони й нашим людям доведеться йти в бомбосховище увечері перед Різдвом, українці й там сядуть за святковий стіл та підтримають одне одного. І нам не обов’язково знати бажання кожного, оскільки ми знаємо, що всі ми, мільйони українців, прагнемо одного – перемоги. Лише перемоги», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за десять місяців повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський поїхав із першим закордонним візитом до США. Там він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом та виступив у Конгресі.

Під час промови американські конгресмени близько двох десятків разів аплодували Зеленському стоячи. Повний виступ президента та головні тези можна переглянути за цим посиланням.

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