Рішення Байдена відкриває Україні двері до інших Patriot, — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення США надати ЗСУ зенітно-ракетний комплекс Partiot відкриває Україні шлях і до інших систем Patriot. Про це він написав у своєму Instagram.

«Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших Partiot», — відзначив Дмитро Кулеба.

За його словами, про надання систем ППО Patriot Україна просила ще напередодні повномасштабної війни, з квітня 2021 року. І якщо спочатку іноземні партнери скептично ставились до таких прохань, то вже в листопаді 2022-го на міністерській зустрічі НАТО крига скресла.

«І ось уже фінальний акорд у грудні — телефонна розмова лідерів США та України, слова Байдена, на які ми так довго чекали, для яких ми так багато зробили… Patriot в Україні — це збережені життя й цивільна інфраструктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої перемоги», — підкреслив глава українського МЗС.

Нагадаємо, 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу батареї системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Згодом у Пентагоні заявили, що на підготовку до роботи на ЗРК Patriot українським захисникам потрібно буде кілька місяців. Попередньо відомо, що навчання мають проходити в третій країні.

Довідково: ЗРК Patriot — передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Після отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна має від союзників із початку війни.

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