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На коли Росія планує нову масовану атаку по Україні

Наталя Дуляба

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Росія, ймовірно, здійснить черговий масований ракетний обстріл України 22 або 23 грудня. Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела у розвідці.

Джерела у розвідці вказують, що Росія залучить до удару всі наявні в її Збройних Силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше.

Всього заплановано випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключено ще й застосування ударних безпілотників.

Як кажуть у розвідці, Росія готується використати не менше чотирьох «Іскандерів,  від 8 до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК «Калібр» і до трьох літаків Ту-22М3.

Також за наявною інформацією, Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

Як повідомляв Львівський портал, попередній масований ракетний обстріл Росія вчинила 16 грудня. Тоді окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 із яких збили ЗСУ.

Це була вже дев’ята масована ракетна атака РФ по українській енергосистемі.

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