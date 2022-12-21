Знайшли старовинні ікони, які росіяни викрали з резиденції консула Литви у Херсоні

Служба безпеки України віднайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час окупації українського міста, повідомляє пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні і вивезли з помешкання понад 120 старожитностей.

Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Наразі московський піп переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України.

Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору.

Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом «повернення» культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

До супроводження цього «процесу» вони залучили керівників колишньої окупаційної адміністрації міста та цілу групу кремлівських пропагандистів.

СБУ ініціювала повернення предметів старовини законному власнику.

Почесний консул подякував за це українським спецслужбам та оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру.

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