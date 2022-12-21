На Львівщині чоловік вбив колишню дружину та її тітку

Під час конфлікту чоловік молотком забив свою колишню дружину та її стареньку тітку. За це він проведе 14 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у червні 2019 року в одному із сіл Буського району п’яний чоловік прийшов до дому колишньої дружини, яка проживала разом із своєю старенькою тіткою.

Між колишнім подружжям виник конфлікт і засуджений схопив молоток і наніс ним численні удари по головах жінок. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці, а її племінниця померла у реанімації на наступний день.

Жителя Львівщини визнано винним в умисному вбивстві двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Він проведе за ґратами 14 років.