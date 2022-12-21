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На Львівщині чоловік вбив колишню дружину та її тітку

Анастасія Диняк

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Під час конфлікту чоловік молотком забив свою колишню дружину та її стареньку тітку. За це він проведе 14 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у червні 2019 року в одному із сіл Буського району п’яний чоловік прийшов до дому колишньої дружини, яка проживала разом із своєю старенькою тіткою.

Між колишнім подружжям виник конфлікт і засуджений схопив молоток і наніс ним численні удари по головах жінок. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці, а її племінниця померла у реанімації на наступний день.

Жителя Львівщини визнано винним в умисному вбивстві двох людей (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Він проведе за ґратами 14 років.

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