У Львові відкрили другий банк грудного молока

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі запрацював банк грудного молока. Тепер малюки зі всіх куточків Львівщини та навіть сусідніх областей зможуть отримувати донорське молоко. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА підкреслив, що відкриття такого банку – важливий вклад у здорове майбутнє нації. Банк грудного молока реалізували коштом обласного бюджету та перинатального центру. Понад 13 мільйонів гривень витратили на закупівлю обладнання та облаштування. Інформаційно-технічну складову та навчання персоналу взяли на себе польські колеги.

«Цей банк необхідний для новонароджених, особливо дітей, які з’явилися на світ передчасно, оскільки грудне молоко є найкращим харчуванням. Воно зменшує ймовірність різноманітних ускладнень і малечу значно швидше виписують додому», – написав Максим Козицький.

Це вже другий такий банк грудного молока на Львівщині. Перший відкрили цьогоріч у серпні – у Неонатальному центрі Львівської Обласної Клінічної Лікарні.

Нагадаємо, про необхідність створення банку грудного молока у Львові заговорили щонайменше у 2019 році. Для цього навіть створювали відповідну петицію, яка оперативно зібрала необхідну кількість голосів.

Згодом вирішили, що банк грудного молока відкриють саме на базі Львівської обласної лікарні.

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