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Банк грудного молока у Львові: петиція набрала необхідну кількість голосів

Соломія Головіна

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Петиція про Банк грудного молока у Львові, зареєстрована на сайті Єдиної  платформи місцевої електронної демократії, набрала необхідну тисячу голосів.

 

Як зазначає ініціатор збору підписів Олег Єлісеєв, такий банк необхідний для немовлят у неонатальних відділеннях.

«Кожна дитина має право на грудне молоко, але, на жаль, не кожна мама може дати його своєму малюку. Завдання Банку – допомога дітям, які особливо потребують грудного молока. Щорічно в неонатальних відділеннях лікується близько 600 немовлят, які, в основному, народжуються передчасно. Окрім комплексного лікування, величезне значення для їх одужання має безпечне, якісне та збалансоване харчування. І, без сумніву, грудне молоко є беззаперечним пріоритетом», – ідеться в петиції.

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Відкрити Банк грудного молока пропонується на базі Львівської обласної клінічної лікарні, де недавно запрацювала молочна кухня для пацієнтів неонатальних відділень. Про такий банк у ЛОКЛ говорили ще кілька років тому. Благодійники, ідеться в петиції, допомогли з меблями та обладнанням (молоковідсмоктувач, мийно-дезінфікувальна машина), залишилось придбати аналізатор грудного молока та пастеризатор.

«Тепер, коли петиція набрала необхідну тисячу голосів, ми сподіваємось на позитивне рішення обласної влади та депутатів Львівської облради. Дуже сподіваюсь, що результатом нашої спільної праці стане поява у Львові банку грудного молока. Це, безсумнівно, важливий соціальний проект для нашої держави, адже, наприклад, у Європі є 226 таких Банків, а у нас – лише один», – зазначає Олег Єлісеєв.

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