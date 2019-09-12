Банк грудного молока у Львові планують відкрити на базі обласної клінічної лікарні

На базі Львівської обласної клінічної лікарні планують відкрити Банк грудного молока. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Сьогодні важливо не лише відкрити Банк грудного молока, але й Центр вигодовування передчасно народжених дітей для усієї області. На базі лікарні ми виділили приміщення, яке було у жахливому стані і я хочу подякувати пані Людмилі Согор, благодійниці, яка виділила гроші не лише на ремонт, але й привозить своїх майстрів, щоб усе було якісно і не на один рік. Станом на нині зроблена сучасна вентиляція, опалення, каналізація, закуплене холодильне обладнання і зараз потрібно закупити мийну дезінфікуючу машину для безпеки життя діток. Її вартість до мільйона гривень, а також потрібно придбати пастеризатор грудного молока, щоб воно було безпечним та стерильним», – зазначила заввідділенням паталогії недоношених новонароджених дітей КНП ЛОР «ЛОКЛ – президент ЛОБФ «НЕМОВЛЯ» Ольга Децик.

За словами Ольги Децик, кожен може долучитися до відкриття Банку грудного молока і пожертвувати кошти у Благодійний фонд «НЕМОВЛЯ».

«Благодійний фонд створений при обласній лікарні, все що ми отримуємо ми відразу передаємо на баланс лікарні. Дуже важливо, щоб люди знали, що такі відділення є і що гроші йдуть на потреби виключно маленьких дітей. За усі роки існування фонду жодна копійка, пожертвувана для немовлят не пішла на будь-які інші цілі, лише на допомогу дітям», – додала Ольга Децик.

До підтримки проєкту долучилась ГО «ВАУ Студіо», яка працює над створенням музичного фільму «В.о. Святого Миколая». Кінострічка покликана звернути увагу на проблематику недоношених дітей та посприяти у відкритті Банку грудного молока.

«Ми вирішили долучитись до відкриття Банку грудного молока, бо це діткам найбільше потрібно. Частину коштів, вилучених від прокату фільму скеруємо для потреб недоношених дітей. У фільмі будуть відтворені стосунки між батьками і дітьми, здійснення їх мрій, матеріальність і нематеріальність подарунків, віри, бо чудо завжди стається завдяки вірі. Презентувати кінострічку плануємо 20 грудня», – зазначила сценарист-режисер постановник фільму «В.о. Святого Миколая» Галина Лишак.

Фільм став переможцем Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області та частково фінансується з обласного бюджету.

«У нас в області третій рік діє конкурс підтримки регіонального кінематографа. Фільм «В.о. Святого Миколая» є одним з проєктів, який ми підтримуємо цьогоріч. Загалом це 8 кінострічок на загальну суму – 600 тис гривень. Дуже тішить, що цей фільм має добру соціальну складову», – зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Андрій Ковальський.

Під час брифінгу підписали Меморандум між ГО «ВАУ Студіо» та Львівським благодійним фондом «Немовля» щодо реалізації проєкту «Банк грудного молока».