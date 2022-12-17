Україна повернула двох дітей, яких утримували росіяни

Україна повернула ще двох дітей, яких російські загарбники утримували на тимчасово окупованих територіях та в Росії. За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. Про це йдеться в Телеграмі Мінреінтеграції.

В міністерстві розповідають, що 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з росії.

Юлія – уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті безпрецедентного «жіночого обміну», коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок кремля. Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції.

«Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод.І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У воз’єднаної щасливої родини починається нове життя!», – йдеться в повідомленні.

В міністерстві нагадали, за сприяння Мінреінтеграції в Україну з ТОТ і рф вже вдалося повернути понад сто дітей.

Як повідомляв Львівський портал, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни окупанти примусово депортували до Росії вже більше 2 мільйонів українців.

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на початку грудня заявила, що Російська Федерація депортувала з України понад 13 тисяч дітей.

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