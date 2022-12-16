Мисливець за HIMARS відсидить більше 12 років у тюрмі

Суд визнав винним у колабораціонізмі мешканця Донеччини, який «полював» за бойовими позиціями систем HIMARS та «зливав» ворогу точні координати об’єктів критичної інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про мешканця Донецької області, якого спіймали у серпні. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ він підтримував зв’язок з окупантами та прагнув допомагати у війні проти України.

Колаборант намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS, збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Також він «зливав» ворогу точні координати об’єктів критичної інфраструктури регіону. Саме за його «наводкою» загарбники вдарили по водозабірній системі у місті Селидове, що неподалік Покровська.

Зібрану інформацію зрадник передавав через соцмережі й месенджері своєму зв’язкову – учаснику підконтрольної Росії терористичної організації «Народна міліція “ДНР”».

Суд визнав винним жителя Донеччини у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України) і призначив йому покарання – 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, перші HIMARS’и надійшли в Україну наприкінці червня. Самі ж росіяни та їхні агенти влаштовують справжнє «полювання» на цю зброю, однак у Штатах нещодавно підтвердили, що РФ не зуміла знищити жодної цієї системи в Україні.

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