В Україну надійшов перший вантаж обладнання для ремонту енергетики зі США

В Україну надійшов перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання зі США. Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк в Твіттері.

«Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе», – написала посол.

Як пише Європейська правда, кілька днів тому стало відомо, що Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони Росії.

Заява посла США пролунала на тлі чергового масованого ракетного обстрілу України Росією. У Повітряних силах повідомили, що вранці 16 грудня Росія здійснила масовану атаку понад 60 ракетами.

«Укренерго» через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію. Внаслідок чого на Львівщині, як і у всіх областях, ввели і погодинні, і аварійні відключення електроенергії.

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