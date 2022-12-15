Окупанти нарощують свої сили на Куп’янському та Запорізькому напрямках, – Генштаб

На 295 добу війни російські окупанти надалі зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощують угруповання. На інших напрямках рашисти намагаються стримувати ЗСУ, обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 грудня.

Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів ЗС РФ на території Республіки Білорусь.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку агресор обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку російські війська вели обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Степове – Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

Загарбники продовжують зазнавати втрат. Так, 13 грудня в районах Токмака, Пологів та Бердянська Запорізької області українські військові знищили два склади боєприпасів, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 ворожих військовослужбовців поранені.

«У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у Мелітополі російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму. Для поповнення втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад паливно-мастильних матеріалів.

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