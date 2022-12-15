До переїзду на зиму готуються лише 7% українців

Незважаючи на морози та російські обстріли, які виводять із ладу електро- й теплопостачання в Україні, до переїзду на зиму в інше місце активно готуються лише 7% українців. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції.

Результати останнього опитування, яке провела організація, продемонстрували, що двоє з трьох українців не збираються залишати свій дім навіть при довготривалій відсутності комунальних послуг та відсутності інформації про їхнє відновлення.

Водночас приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

За словами голови представництва МОМ в Україні Ан Нгуєм, майже 40% населення країни потребує термінової гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що через війну за кордон виїхали майже 8 мільйонів українців, що становить близько 20% населення. У районах ведення активних бойових дій та на окупованих територіях зараз залишаються орієнтовно 13 мільйонів громадян України.

Ще в жовтні міністерка реінтеграції Ірина Верещук попереджала українців про важку зиму, тому громадян, які виїхали за кордон, закликала за можливості повертатися в Україну вже навесні.

Аби перезимувати, мешканцям прифронтових регіонів безкоштовно роздають дрова. На це уряд ще восени виділив понад 0,5 млрд грн.

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