У прифронтових областях людям безкоштовно дадуть дрова, – Верещук

Вісьмом прифронтовим областям України уряд перерахував понад пів мільярда гривень на закупівлю дров. Місцева влада роздасть їх населенню безкоштовно. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук у своєму Facebook.

«Уряд розпочав операцію із забезпечення мешканців прифронтових територій паливною деревиною. На вісім прифронтових областей Уряд перерахував 562,5 млн грн. Тепер ОВА мають швидко закупити деревину в лісгоспів і передати домогосподарствам. Безоплатно!», – написала вона.

Ірина Верещук додала, що цих коштів місцевій владі вистачить для закупівлі 250 тисяч кубометрів лісу або 5000 вагонів. З цією деревиною зможуть перезимувати 70 тисяч домогосподарств у прифронтових зонах.

«Попереджаю потенційних зловмисників: навіть не думайте, спроби щось вкрасти каратимуться показово суворо, не ризикуйте. Закликаю ОВА та лісгоспи діяти дуже оперативно. Бо холоди наближаються, а люди чекають», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, Ірина Верещук вже заявляла, що Україну чекає важка зима, тому громадян, які виїхали за кордон, закликала за можливості повертатися вже навесні.

Львівський портал також писав про те, як мешканці Львівщини можуть купити дрова на зиму у держави. Детальніше читайте за цим посиланням.

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