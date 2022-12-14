З України через війну виїхали 20% населення, – Лубінець

Майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад Росії на Україну – це 20% від фактичного населення країни. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Українська правда.

«7 млн 900 тисяч осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихисток за кордоном – це 20% від фактичного населення всієї нашої держави”.

4 млн 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави, з них 30% – це пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім’я має одного чи більше дітей», – повідомив Дмитро Лубінець.

Він також додав, що 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованій території.

З міст та селищ, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи, вивезено 46 тисяч українців.

Як відомо, станом на 1 грудня 2021 року чисельність населення України оцінювалася в 41,208 млн осіб.

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