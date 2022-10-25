Верещук закликала українців за кордоном не повертатись додому на зиму

Міністерка з реінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які з початку повномасштабної війни вимушено виїхали за кордон, не повертатися на зиму додому. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. Ви бачите, що робить Росія. Мережі не витримають. Повернутись зараз – це знову ж наразити (на небезпеку – ред.) себе, своїх дітей та вразливих родичів. Якщо є можливість поки що перезимувати за кордоном, то варто це зробити», – закликала міністерка.

Верещук також зазначила, що вона би дуже хотіла, щоб вже навесні українці повернулись і разом відбудовували Харківщину, Херсонщину та інші регіони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще на початку літа попередив, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найважчим в історії незалежної України. Однак в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Згодом голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що в домівках українців цьогоріч буде значно холодніше. Температура повітря буде на 4 градуси нижчою за норму і становитиме 17-18°C. Сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай.

Додамо також, що Львів готується до різних сценаріїв опалювального сезону. У мерії вже розробили план дій при обмеженні чи відсутності постачання газу та електроенергії.

Так, комунальники роблять запаси альтернативних видів палива, зокрема й дров, готують печі «буржуйки». Загалом місто підготувало близько 700 таких печей, які за потреби можна буде використовувати.

До лютого 2023 року у Львові хочуть збудувати біопаливну котельню, яка покриє потреби в опаленні четвертої частини міста. У цей об’єкт «Нафтогаз» збирається вкласти 1 млрд грн.

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