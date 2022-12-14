Ворог іранськими дронами атакував Київ

Російські окупанти атакували столицю дронами-камікадзе Shahed. Більшість збили українські сили ППО. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Так, у середу, 14 грудня, в районі Києва сили ППО та збили 13 іранських безпілотників. За попередніми даними, уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі міста.

Інформації щодо постраждалих наразі немає.

У Повітряних силах зазначили, що дрони Росія запускає зі східного узбережжя Азовського моря.