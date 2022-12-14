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РФ запускає дрони з Азовського моря, – Повітряні сили

Анастасія Диняк

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14 грудня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Так, у середу, 14 грудня, вночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Безпілотники запускали із східного узбережжя Азовського моря.

Станом на 8:00 год. зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено десять іранських БпЛА.

Нагадаємо, 14 грудня вранці російські окупанти атакували столицю дронами-камікадзе Shahed. Більшість збили українські сили ППО.

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