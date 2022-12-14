Львів’янці Вікторії Полюзі, якій збирали гроші на укол від СМА, потрібна нова допомога

Маленька львів’янка Вікторія Полюга, яка долає рідкісне захворювання – спинальну м’язову атрофію та отримала найдорожчий у світі укол Zolgensma потребує нової допомоги. Дівчинці життєво необхідно придбати відкашлювач на який у родини немає коштів. Про це повідомила мати дівчинки Мар’яна Коцовська.

За словами матері дитини, клініка вимагає повернути відкашлювач, який дівчинці надали у тимчасове користування, але він досі життєво необхідний для Вікторії.

«Сьогодні ми знову змушені звертатися до Вас про допомогу! Ми відкриваємо новий збір! Зовсім несподівано і в останній момент, нам повідомили, що доведеться повернути відкашлювач, який клініка дала у використання. Для Вікусі цей апарат є життєво необхідним, тож немає іншого вибору, як купувати новий», – повідомила Мар’яна Коцовська.

Вона також розповідає, що із чоловіком впродовж року намагалися самостійно покривати всі витрати на реабілітацію та додаткове обладнання, але, на жаль, новий відкашлювач вартістю 6238 євро родині не по кишені.

«Вікусі дуже допоміг укол, але для збереження здоров‘я потрібен цей відкашлювач. Сума збору – 6238 євро з ПДВ (261 996 грн). Часу для збірки небагато, адже в стислі терміни потрібно повернути старий відкашлювач, проте без нового ми не зможемо цього зробити! Сподіваємося, що ви підтримаєте нашу донечку, як колись це вже робили», – йдеться у повідомленні.

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Коцовська Мар’яна (мама)

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Коцовська Мар’яна (мама)

Раніше Львівський портал повідомляв, що в маленької львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати. Врятувати дитину могла лише ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma. Цей укол вважається найдорожчим у світі, оскільки коштує близько 50 мільйонів гривень.

На рятівний укол для дівчинки збирали кошти усім містом. До порятунку долучалися благодійники, компанії, депутати та мешканці Львова. Відтак на початку листопада була вдалося зібрати необхідні 50 мільйонів гривень. Отримати рятівний укол Вікторія Полюга разом зі своїми батьками полетіли до США.

10 лютого 2022 року маленька львів’янка Вікторія Полюга, яка має рідкісне захворювання – спинальну м’язову атрофію – повернулась до Львова із США, де отримала найдорожчий у світі укол Zolgensma.

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