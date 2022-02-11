Вікторія Полюга повернулась до Львова із США, де отримала укол від СМА

10 лютого маленька львів’янка Вікторія Полюга, яка має рідкісне захворювання – спинальну м’язову атрофію – повернулась до Львова із США, де отримала найдорожчий у світі укол Zolgensma. Про це йдеться у Facebook Благодійного фонду «Із Янголом на плечі».

Маленка Вікторія повернулась додому у Львів і згоом вирушить до Європи, щоб пройти реабілітацію.

«Вікуся Полюга повернулася! Повернулася, щоб пройти реабілітацію після уколу Zolgensma в Європі. Все ж ближче до України. Віримо в те , що реабілітація поверне Вікусі усі необхідні рухливі якості», – йдеться в повідомленні.

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Як відомо, в маленької львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати. Врятувати дитину могла лише ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma. Цей укол вважається найдорожчим у світі, оскільки коштує близько 50 мільйонів гривень.

На рятівний укол для дівчинки збирали кошти усім містом. До порятунку долучалися благодійники, компанії, депутати та мешканці Львова. Відтак на початку листопада була вдалося зібрати необхідні 50 мільйонів гривень. Отримати рятівний укол Вікторія Полюга разом зі своїми батьками полетіли до США.

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